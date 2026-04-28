Даниил Медведев сравнил свои стартовые матчи на турнире в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) сравнил свою игру в матчах второго и третьего кругов на турнире в столице Испании. Напомним, во втором круге россиянин одолел венгра Фабиана Марожана (6:2, 6:7, 6:4) и норвежца Николай Будков Кьер (6:3, 6:2).
— Даниил, поздравляю с выходом в 1/8 финала. Чувствуешь ли ты, что показал лучшую игру по сравнению с первым матчем?
— Сложно сказать, потому что я действительно считаю, что очень хорошо сыграл в первом матче с очень сильным соперником. В целом я думаю, что просто очень хорошо сыграл в первых двух матчах. Не хочу их сравнивать, но очень доволен своим уровнем. Я очень хорошо знаю Николая. Мы много тренируемся в Монако, и, на мой взгляд, у него большой потенциал и он может стать игроком высшего уровня. Но это постепенный процесс, и я не хочу быть тем, кто даст ему возможность одержать крупную победу, чтобы прорваться вперёд. Поэтому я знал, что должен играть на 100%, и я очень доволен своим уровнем, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с Флавио Коболли (Италия, 10).
