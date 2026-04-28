Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова прокомментировала победу над Рыбакиной на турнире в Мадриде

Комментарии

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала неожиданную победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвёртом круге турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я очень счастлива. Я получила второй шанс на этом турнире и, думаю, использую его довольно хорошо. Как я уже говорила, я просто наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь, потому что очень редко бывает, когда получаешь второй шанс на одном и том же турнире. Это просто удовольствие и радость — что ещё сказать? Это огромный заряд уверенности. Елена — чемпионка Australian Open, она №2, одна из лучших на данный момент. Конечно, я благодарна за эту победу, но при этом не хочу останавливаться на ней. Хочу продолжать прогрессировать и постепенно приближаться к таким игрокам», — сказала Потапова в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира Потапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android