Потапова прокомментировала победу над Рыбакиной на турнире в Мадриде

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала неожиданную победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвёртом круге турнира в Мадриде.

«Я очень счастлива. Я получила второй шанс на этом турнире и, думаю, использую его довольно хорошо. Как я уже говорила, я просто наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь, потому что очень редко бывает, когда получаешь второй шанс на одном и том же турнире. Это просто удовольствие и радость — что ещё сказать? Это огромный заряд уверенности. Елена — чемпионка Australian Open, она №2, одна из лучших на данный момент. Конечно, я благодарна за эту победу, но при этом не хочу останавливаться на ней. Хочу продолжать прогрессировать и постепенно приближаться к таким игрокам», — сказала Потапова в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира Потапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.