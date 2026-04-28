Мирра Андреева объяснила свои слёзы после победы над Анной Бондарь на турнире в Мадриде

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своих слезах после победы над 63-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
— Эти эмоции, которые ты проявила после матча, что, по-твоему, к этому привело?
— Да, конечно, я сдерживала в себе много эмоций. Я старалась быть очень собранной в третьем сете, и мне казалось, что я играю довольно хорошо. Но потом, когда счёт стал 5:1 в мою пользу, я почему-то немного занервничала, хотя и чувствовала, что должна быть увереннее в себе, ведь я веду по счёту, но почему-то просто заволновалась. Соперница стала играть стабильнее, а я начала часто промахиваться, не пыталась сильно бить по мячу, не играла агрессивно, и, очевидно, всё это привело к тай-брейку. И в конце я просто почувствовала облегчение, когда это всё наконец закончилось, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).
- 28 апреля 2026
-
02:19
-
02:13
-
02:10
-
01:54
-
01:52
-
01:49
-
01:42
-
01:33
-
01:27
-
01:22
-
01:07
-
00:56
-
00:32
-
00:12
-
00:00
- 27 апреля 2026
-
23:36
-
23:28
-
23:18
-
23:04
-
22:51
-
22:49
-
22:37
-
22:03
-
21:51
-
21:36
-
21:14
-
20:55
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:47
-
19:33
-
19:30
-
19:22
-
19:17