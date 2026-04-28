Мирра Андреева объяснила свои слёзы после победы над Анной Бондарь на турнире в Мадриде

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своих слезах после победы над 63-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 5
         
Анна Бондарь
Венгрия
— Эти эмоции, которые ты проявила после матча, что, по-твоему, к этому привело?
— Да, конечно, я сдерживала в себе много эмоций. Я старалась быть очень собранной в третьем сете, и мне казалось, что я играю довольно хорошо. Но потом, когда счёт стал 5:1 в мою пользу, я почему-то немного занервничала, хотя и чувствовала, что должна быть увереннее в себе, ведь я веду по счёту, но почему-то просто заволновалась. Соперница стала играть стабильнее, а я начала часто промахиваться, не пыталась сильно бить по мячу, не играла агрессивно, и, очевидно, всё это привело к тай-брейку. И в конце я просто почувствовала облегчение, когда это всё наконец закончилось, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).

Материалы по теме
«В первом матче меня больше раздражали разные моменты на корте». Мирра — в Мадриде
Эксклюзив
«В первом матче меня больше раздражали разные моменты на корте». Мирра — в Мадриде
Комментарии
