«На грунте не очень хорошо играю». Медведев — после выхода в 1/8 финала турнира в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания) высказался об игре на грунте как на нелюбимом покрытии. Напомним, в матче третьего круга россиянин победил норвежца Николая Будкова Кьера (6:3, 6:2).

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:40 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
— Ты не любишь грунт, но ты показываешь на нём стабильные и порой хорошие результаты. Что ты думаешь по этому поводу?
— Да, в целом я просто предпочитаю по многим причинам хард или даже траву. На грунте я не очень хорошо играю, и я рад, что здесь мне это удалось сделать, потому что в Монте-Карло у меня не было такой возможности. Здесь же мне удалось показать действительно хороший теннис. Агрессивная игра, отличный форхенд, бэкхенд, подача, я очень этому рад. С нетерпением жду продолжения, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с Флавио Коболли (Италия, 10).

