Мирра Андреева рассказала, как эмоции влияют на её игру

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, как эмоции влияют на её игру на корте.
— Чему ты научились в плане самоконтроля в подобных ситуациях?
— В последнее время я чувствовала, что когда я позволяю эмоциям взять надо мной верх, то я теряю энергию, играю не так хорошо, как могла бы, как если бы держала эмоции под контролем и старалась выплёскивать позитивные эмоции. И да, я сразу чувствую разницу в игре, потому что когда я стараюсь не зацикливаться на плохом, именно тогда моя игра получается на хорошем уровне, я играю довольно хорошо и мне психологически легче выигрывать каждый розыгрыш и бороться, чем когда что-то идёт не так, не по тому сценарию, который я спланировала в голове. И если я начинаю выплёскивать весь негатив, то мне становится сложнее. Мне надо выбрать, как именно я хочу играть в этот день, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Андреева в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь.
