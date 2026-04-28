Медведев рассказал об изменениях своей игры на грунте под руководством нового тренера

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания) высказался о подготовке грунтовому сезону под руководством нового тренера. Напомним, в матче третьего круга россиянин победил норвежца Николая Будкова Кьера (6:3, 6:2).

— Это ваш первый сезон на грунте с новой командой тренеров во главе с Томасом Юханссоном. Что вам говорили наставники перед началом сезона и во время него? Это как-то меняет ваш подход к игре в эти несколько недель на данном покрытии?

— Конечно, это другой тренер. Так что что-то будет по-другому. Но, в конце концов, мои удары не изменятся и моя игра на грунте тоже не изменится кардинально. Я никогда не буду играть как Каспер [Рууд], который забирает всё, а Стефаносу [Циципасу] советуют забирать всё форхендом, используя много топ-спинов. Поэтому мне нужно работать с разными приёмами, которые я использовал раньше на грунте и которые использую сейчас. К счастью, после Монте-Карло у нас была очень хорошая тренировочная неделя и всё отлично получается, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Даниил Медведев и Томас Юханссон начали сотрудничество в сентябре 2025 года. Ранее российский теннисист 10 лет тренировался под руководством француза Жиля Сервара.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с Флавио Коболли (Италия, 10).