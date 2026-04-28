Андреева – о матче с Бондарем: наверное, было очень интересно наблюдать за этим с трибун

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от непростой победы над 63-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Матч был как настоящие качели — то вверх, то вниз. А для тебя он был интересным? Зрители за это время пережили немало эмоций.

— Да, наверное, было очень интересно наблюдать за этим с трибун. Но не очень интересно мне. То есть интересно и мне, но, очевидно, я предпочитаю доводить дело до конца, когда есть такая возможность. И сегодня, конечно же, было непросто. Так что да, я просто очень рада победе в итоге, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).