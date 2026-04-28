Турнир WTA-1000, Мадрид: результаты матчей на 27 апреля 2026 года, сенсации, кто вылетел, Рыбакина, Мирра Андреева, Соболенко

В понедельник, 27 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. четвёртый круг. Результаты матчей на 27 апреля:

  • Анастасия Потапова (Австрия, LL) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 7:6, 6:4;
  • Марта Костюк (Украина, 26) — Кэти Макнелли (США) — 6:2, 6:3;
  • Линда Носкова (Чехия, 13) — Кори Гауфф (США, 3) — 6:4, 1:6, 7:6;
  • Мирра Андреева (Россия, 9) — Анна Бондарь (Венгрия) — 6:7, 6:3, 7:6;
  • Солана Сьерра (Аргентина) — Каролина Плишкова (Чехия, SR) — 4:6, 3:6;
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 14) — 6:7, 6:3, 6:2;
  • Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Хейли Баптист (США, 30) — 1:6, 7:6, 3:6;
  • Энн Ли (США, 31) — Лейла Фернандес (Канада, 24) — 3:6, 2:6.

В минувшем сезоне победителем турнира в Мадриде стала действующая первая ракетка мира Арина Соболенко.

