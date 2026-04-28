Фото: эмоции Потаповой после победы над Рыбакиной на турнире в Мадриде

Появились первые эмоции 56-й ракетка мира австрийской теннисистки Анастасии Потаповой после победы над второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче четвёртого круга турнира в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Потапова стала первой в истории «лаки-лузером», которая вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Потапова одержала победу в двух сетах со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

В четвертьфинале турнира Потапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 8,2 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.