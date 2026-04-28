Фото: эмоции Потаповой после победы над Рыбакиной на турнире в Мадриде

Фото: эмоции Потаповой после победы над Рыбакиной на турнире в Мадриде
Появились первые эмоции 56-й ракетка мира австрийской теннисистки Анастасии Потаповой после победы над второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче четвёртого круга турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что Потапова стала первой в истории «лаки-лузером», которая вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Потапова одержала победу в двух сетах со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

В четвертьфинале турнира Потапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 8,2 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Рыбакина проиграла Потаповой в 4-м круге Мадрида! Медведев победил, Хачанов выбыл. LIVE!
Рыбакина проиграла Потаповой в 4-м круге Мадрида! Медведев победил, Хачанов выбыл. LIVE!
