«В двух матчах я был в ударе». Медведев — после выхода в 1/8 финала турнира в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания) заявил, что набрал неплохие игровые кондиции.

— Мне интересно, вспоминаешь ли ты Рим? Напоминаешь ли себе, что ты чемпион «Мастерса» на этом покрытии?

— Иногда. И я обычно стараюсь это использовать, особенно перед началом грунтового сезона. Но на этот раз это мне совсем не помогло. А перед матчем в Монте-Карло я думал, что дела идут не очень хорошо, поэтому я подумал: знаешь что, помни, что ты можешь играть на грунте! Но у меня не получилось. Однако Рим, по сути, доказал, что, когда я в ударе, я могу это сделать, и именно это я и пытаюсь делать. Пока что в двух матчах я был в ударе, так что посмотрим, что получится в Мадриде, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с Флавио Коболли (Италия, 10).