Медведев оценил уровень соперников в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания) высказался о своих следующих соперниках по сетке турнира.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:40 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
— В следующем раунде ты можешь встретиться либо с Флавио Коболли, либо с Адольфо Даниэлем Вальехо. Что ты о них думаешь?
— Да, я, конечно, не очень хорошо знаком с Вальехо, но он был моим спарринг-партнёром в Турине давным-давно, и мне очень нравилась его игра, так что приятно видеть его на турнире. А с Флавио мы знаем друг друга очень хорошо, он умеет играть очень здорово, вероятно, предпочитает грунт другим покрытиям, так что я знаю, что у него немного больше вращения и тому подобного, но я чувствую себя хорошо и собираюсь насладиться их матчем и подготовиться к победе, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Ранее стало известно, что за выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с Флавио Коболли (Италия, 10).

