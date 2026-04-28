Медведев высказался о поколении зумеров в теннисе

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания) оценил уровень молодых игроков в теннисном туре.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер

— Сегодня и вообще в последнее время на крупных турнирах нас всё чаще окружают тинейджеры. Николай Будков, Ходар, Фонсека. Что ты вообще думаешь об этой волне в данный момент?
— Я думаю, что так будет всегда. Кажется, Ходар и Николай одного года — 2006-го? Через год-два мы увидим ребят 2007-го, потом 2008 года рождения. Такова жизнь. Я довольно хорошо знаю Николая, потому что мы много раз тренировались вместе в Монако, ещё до Мадрида, и, на мой взгляд, у него очень большой потенциал. Но никогда не знаешь, что произойдёт с этим потенциалом. Я знал, что это может быть очень сложный матч, он очень цепкий соперник, поэтому я рад, что выложился на 100 процентов, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Ранее стало известно, что за выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с Флавио Коболли (Италия, 10).

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
Материалы по теме
Медведев оценил уровень соперников в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
