Мирра Андреева высказалась по поводу собственной самокритичности

Мирра Андреева высказалась по поводу собственной самокритичности
Мирра Андреева и Кончита Мартинес
Первая ракетка России Мирра Андреева прокомментировала требовательность к себе на корте. Она отметила, что время от времени недовольна собственными результатами.

Кончита Мартинес говорила раньше, что ты очень самокритична. Ты можешь сделать четыре отличных удара, а потом один плохой, и всё, о чём вы будете говорить, это плохой удар. Так?
— Да, это правда. Я думаю, что это зависит от дня и от момента. Почему-то иногда бывают дни, когда мне кажется, что всё должно быть идеально, и, знаете, если у меня серия из 10 ударов, и я попадаю в цель 9 раз, а последний, десятый, вылетает за пределы корта, то, знаете, я просто скажу, что всё плохо и я играю плохо. Но потом, в другой день, мне было бы всё равно, даже если бы я попала 5 и 5 промахнулась, я бы всё равно сказала: ну, знаете, это 50%, то есть это не так уж плохо, я всё ещё могу выигрывать матчи и с таким результатом. Иногда просто легче смириться с ситуацией, а иногда сложнее быть более позитивной по отношению к себе, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

