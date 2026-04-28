«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: расписание матчей на 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир серии «Мастерс». На грунтовых покрытиях испанской столицы будут проведены встречи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде (Испания). 1/8 финала. Расписание на 28 апреля (время — московское):

12:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 25) – Артюр Фис (Франция, 21);

12:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Кэмерон Норри (Великобритания, 19);

13:30. Иржи Легечка (Чехия, 11) – Лоренцо Музетти (Италия, 6);

15:00. Cтефанос Циципас (Греция, LL) – Каспер Рууд (Норвегия, 12);

17:00. Вит Коприва (Чехия, Q) – Рафаэль Ходар (Испания, WC);

20:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) – Александр Блокс (Бельгия);

21:30. Даниил Медведев (Россия, 7) – Флавио Коболли (Италия, 10);

22:30. Якуб Меншик (Чехия, 23) — Александр Зверев (Германия, 2);.