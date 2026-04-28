Турнир WTA-1000, Мадрид: расписание матчей на 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. 1/4 финала. Расписание матчей на 28 апреля (время – московское):

14:00. Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия);

21:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Хейли Баптист (США).

Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Арина Соболенко является его действующей победительницей. Также в четвертьфинале сыграют Марта Костюк (Украина), Анастасия Потапова (Австрия), Линда Носкова и Каролина Плишкова (обе — Чехия).