Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев рассказал, что получил травму во время матча с Атманом в Мадриде

Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий после победы 6:3, 7:6 (7:2) над французом Теренсом Атманом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он отметил, что получил некое повреждение по ходу матча.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 21:10 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Во втором сете у меня начались определённые проблемы. Я не буду говорить, о какой именно травме идёт речь, но в концовке было тяжело. До счёта 5:2 я играл практически идеально. Надеюсь, с этим повреждением удастся справиться и во вторник я смогу выйти на корт», — сказал Зверев в интервью на корте.

В 1/8 финала грунтовых соревнований в столице Испании Александр Зверев должен сыграть с Якубом Меншиком (Чехия).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android