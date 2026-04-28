Александр Зверев рассказал, что получил травму во время матча с Атманом в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий после победы 6:3, 7:6 (7:2) над французом Теренсом Атманом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он отметил, что получил некое повреждение по ходу матча.

«Во втором сете у меня начались определённые проблемы. Я не буду говорить, о какой именно травме идёт речь, но в концовке было тяжело. До счёта 5:2 я играл практически идеально. Надеюсь, с этим повреждением удастся справиться и во вторник я смогу выйти на корт», — сказал Зверев в интервью на корте.

В 1/8 финала грунтовых соревнований в столице Испании Александр Зверев должен сыграть с Якубом Меншиком (Чехия).