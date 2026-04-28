Теннисистка Мария Козырева рассказала о том, как шла к участию в ТБШ и «тысячнике»

Российская теннисистка Мария Козырева поделилась подробностями своего профессионального пути. Ранее она впервые в карьере приняла участие в турнире «Большого шлема» (АО-2026) и WTA-1000 в Мадриде в парном разряде.

— Расскажите, как удалось пробиться в профессиональный тур. Насколько долгий и тяжёлый это был путь?

— Мой путь был довольно-таки долгий. Мне в этом году будет уже 27 лет. Я долгое время провела за рубежом, а не в родном Санкт-Петербурге. Я закончила университет в Штатах, и у меня два образования, поэтому профессиональная карьера всё время как-то откладывалась, откладывалась. И вот года два-три назад постепенно, с самых низов, с «пятнашек» в Тунисе начинала подниматься. Теперь играю на таких крупных турнирах, — сказала Козырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Козырева является обладательницей семи титулов категории W-125 в парном разряде.