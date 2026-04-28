Циципас поделился детским фото с Руудом накануне их матча на «Мастерсе» в Мадриде

80-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас накануне матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде поделился детским фото со своим соперником, норвежцем Каспером Руудом, занимающим в мировом рейтинге 15-е место.

Фото: Личный архив Стефаноса Циципаса

«Я и мой завтрашний соперник в Мадриде — стоим по разные стороны сетки примерно 17 лет назад! Вот это да, Каспер Рууд», — подписал у себя на странице в соцсети публикацию Циципас.

Накануне Циципас обыграл испанца Даниэля Мериду-Агилара (6:4, 6:2), а Рууд оказался сильнее другого испанского теннисиста, Алехандро Давидович-Фокины (6:3, 6:1). Норвежец является действующим победителем «Мастерса» в Мадриде.

