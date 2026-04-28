Козырева: если завтра захочется вернуться в одиночку, то вернусь, но пока кайфую от пары

Российская теннисистка Мария Козырева высказалась о своих результатах в одиночном и парном разрядах. На данный момент россиянка занимает 56-ю строчку в парах и 541-ю позицию среди одиночниц.

— Пока я решила сфокусироваться чуть больше на паре, потому что пошёл результат именно в ней. А в одиночке я не совсем смогла защитить какие-то очки. Ну и к тому же у меня уже такой возраст, что хочется уже поиграть, получить удовольствие. А потом посмотрим, что будет дальше.

— То есть такой цели — улучшить рейтинг в одиночке — сейчас нет?

— Честно говоря, не особо, наверное, задумывалась над этим в последнее время. То есть последний раз я играла одиночку на прошлой неделе [в Руане], а до этого только в ноябре. Получается, что был такой довольно-таки крупный перерыв. Я всё равно продолжаю записываться, точнее, когда приезжаю заранее, то продолжаю записываться на квалификацию. И если я попадаю в сетку, то с удовольствием буду играть. Если нет — то как бы ничего страшного, я ведь приехала на пару. Стараюсь сильно вперёд, если честно, не заглядывать, как оно будет. Если вдруг мне завтра захочется вернуться в одиночку, то вернусь в одиночку, но пока я кайфую от пары, — сказала Козырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.