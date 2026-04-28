«Очень высокая конкуренция». Мария Козырева — об уровне студенческого тенниса в США

Теннисистка из России Мария Козырева рассказала о том, как проходила обучение в США. Параллельно она играла в студенческих соревнованиях вместе с Эммой Наварро, Питон Стирнс и Юлией Стародубцевой.

— А в американских студенческих теннисных турнирах участвовали?

— Да, я отыграла за университет пять лет, если считать вместе с ковидным годом.

— Что важного вам дали эти студенческие турниры?

— В принципе, у меня были очень неплохие результаты в университете. И сам университет очень многое дал мне — не только, понятное дело, образование, но и возможность тренироваться, возможность иметь тренера, все эти пять лет ездить куда-то относительно близко и ещё успевать какие-то турниры ITF цеплять.

— Из этой студенческой лиги вышло много известных игроков. С кем-то из них удалось пересекаться на корте?

— Да. Вообще, конечно, в университетском теннисе конкуренция очень высокая. Когда я играла, там выступали и Эмма Наварро, и Юля Стародубцева, и Питон Стирнс. То есть многие те, кто здесь сейчас играет в профессиональном туре.

— Когда обучались в университете, у вас была квота для спортсменов, которая даёт скидки на обучение?

— Была. Причём у меня была полная стипендия, мне полностью оплачивали обучение, полностью оплачивали жильё. Плюс, как я уже сказала, соответственно, у меня были возможности всё это время тренироваться.

— Как называется ваш университет?

— Это Saint Mary’s College of California. Маленький частный университет в Северной Калифорнии, — сказала Козырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.