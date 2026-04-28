Андреева — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 28 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжается турнир категории WTA-1000. В рамках четвертьфинальных матчей встретятся восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая в мировом рейтинге 25-е место.

Начало матча запланировано на 14:00 мск.

Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Арина Соболенко является его действующей победительницей. Также в четвертьфинале сыграют Марта Костюк (Украина), Анастасия Потапова (Австрия), Линда Носкова и Каролина Плишкова (обе — Чехия), Арина Соболенко (Беларусь), Хейли Баптист (США).