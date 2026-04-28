Российская парница Козырева: я счастливый человек, раз «пятнашек» отыграла довольно мало

Мария Козырева
Теннисистка из России Мария Козырева высказалась об участии в турнирах категории W-15. Она поделилась своими ощущениями от выступления вместе с девушками 16-18 лет.

— Вы сказали, что начали с «пятнашек», с самых низов. Как ощущали себя среди девушек лет по 16-17-18, которые только пытались переходить из юниорского тенниса на этот уровень?
— Наверное, в какой-то степени я счастливый человек, раз «пятнашек» отыграла довольно-таки мало. Как-то сразу получилось зацепить какие-то очки и попадать сразу в турниры уровнем повыше, которые находились в основном в Америке. Где-то два года назад я первый раз уже начала выезжать в Европу, когда и в одиночке я была примерно 400-й, а в паре — около 200-й. И как начала туда ездить, то получается, что действительно как-то быстро проскочила этот уровень «пятнашек». Чему я очень рада. Ну и так постепенно, постепенно продвигалась, — сказала Козырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Козырева является обладательницей семи титулов категории W-125 в парном разряде.

