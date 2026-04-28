Мария Козырева поделилась ощущениями от игры с Ириной Шиманович в паре

Теннисистка из России Мария Козырева рассказала о том, почему играет с белорусской теннисисткой Ириной Шиманович в турнирах в парном разряде. Этот тандем стал обладателем семи титулов категории WTA-125.

— В Мадриде вы играли с чешкой Мириам Шкох. А с какой партнёршей больше всего нравится выступать, с кем результативнее и комфортнее?

— Я в основном играю с Ирой Шиманович. Вместе мы выиграли семь турниров WTA-125 за последний год [с июня 2025-го по март 2026-го]. Но у неё также довольно-таки высокий рейтинг в одиночке, поэтому на этой неделе она играла WTA-125, а я, получается, играла уже турнир выше по статусу, поскольку фокусируюсь только на паре. Поэтому в какие-то недели приходится находить какую-то другую партнёршу, играть с кем-то ещё, ну и получать такой новый классный опыт. Да, в туре много очень классных девчонок.

— Можете какую-то одну вашу самую большую победу выделить из всех?

— Наверное, одну выделить не смогу. За 9 месяцев мы выиграли вдвоём семь WTA-125. И это, считаю, нереальный кайф, когда ты с одним человеком добиваешься таких результатов. Хотя мы начинали с W50 — W75 в Индии, — сказала Козырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.