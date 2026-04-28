Кэмерон Норри рассказал о том, как ему удалось улучшить собственную игру на грунте

Британский теннисист Кэмерон Норри поделился своим отношением к грунту. Он рассказал, за счёт чего ему удалось совершить прогресс на этом покрытии.

«Очевидно, что в детстве я вообще не играл на грунте. Впервые ударил по мячу на этом покрытии только в 16 лет, поэтому движения на грунте для меня не настолько естественны, как для многих других игроков. Но не знаю, что именно изменилось в этом и прошлом году. Возможно, я просто стал гораздо более зрелым и опытным теннисистом.

Прежде всего [улучшилось] передвижение. Я стал чаще думать об использовании форхенда, добавил укороченные. Лучше выбираю моменты для выхода к сетке, на приёме иногда сознательно отхожу чуть глубже, чтобы получить больше глубины удара, и лучше понимаю, как защищаться. И главное — многие вещи начинают происходить инстинктивно, а не в последний момент после раздумий.

Очень важно научиться читать укороченные удары и самому грамотно их использовать. Раньше это было моей слабой стороной, но я прибавляю. Когда играешь против Алькараса, который постоянно использует укороченные, ты обязан быть к этому готов — и обязан сам владеть этим оружием. Сейчас многие защищаются великолепно, поэтому укороченный становится ударом, который может застать соперника врасплох. Он заставляет его сомневаться и менять позицию на корте, когда ты атакуешь», — приводит слова Норри пресс-служба АТР.

