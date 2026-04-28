«Главное — ни в коем случае не форсировать восстановление». Корретха — о травме Алькараса

Бывший испанский теннисист Алекс Корретха высказался по поводу повреждения запястья у Карлоса Алькараса. Он отметил, что травма может носить серьёзный характер и что для полного выздоровления может понадобиться время. Ранее стало известно, что вторая ракетка мира пропустит «РГ».

«Нужно запастись терпением. Сейчас единственное, о чём стоит думать, так это дать запястью как можно больше отдыха, чтобы оно восстановилось максимально качественно, не устанавливая никаких конкретных сроков возвращения. После полутора месяцев простоя он может потерять форму. Посмотрим, когда вообще сможет вернуться к тренировкам.

Начать сезон на траве — не самый простой вариант, потому что там много непривычных движений, которые могут дополнительно нагружать запястье. Поэтому я не понимаю, как дальше будет развиваться ситуация, и не знаю, на какой стадии сейчас восстановление. Надеюсь, что он вернётся как можно скорее. Но если они так быстро объявили, что он не сыграет на «Ролан Гаррос», значит, запястью требуется серьёзное и очень контролируемое лечение. Оно сейчас максимально жёсткое. Главное — ни в коем случае не форсировать восстановление», — приводит слова Корретхи Corriere dello Sport.