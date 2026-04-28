Фелисиано Лопес объяснил, насколько серьёзную травму получил Карлос Алькарас

Бывший теннисист, а ныне директор турнира в Мадриде Фелисиано Лопес рассказал о том, насколько серьёзное повреждение у испанца Карлоса Алькараса. Сам Лопес ранее получил аналогичную травму.

«Запястье — весьма деликатная часть тела. У меня была идентичная травма, и это действительно серьёзно. Там множество мелких сухожилий и костей, а для теннисиста запястье должно быть не просто на 100%, а на все 200%, потому что в игре всё делается через него. Есть огромное количество движений кистью, и, если в момент удара она функционирует не на 100%, а хотя бы на 80%, это уже огромная проблема. Куда более серьёзная, чем аналогичное ограничение в другой части тела.

Думаю, здесь нужно сохранять спокойствие. Сам Карлос же говорил: «Я не спешу, для меня главное — восстановить запястье». На мой взгляд, это довольно серьёзное повреждение, и в его возрасте совершенно нет смысла торопиться», — приводит слова Лопеса Corriere dello Sport.