Коболли оценил свой матч с Вальехо за выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Коболли оценил свой матч с Вальехо за выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
13-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли дал оценку своему матчу с парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо, занимающим в мировом рейтинге 96-е место, в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 21:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

– Поздравляю, матч был просто огонь. Со стороны казалось, что ты играл идеально.
– Да, мне тоже показалось, что сегодня сыграл очень хороший матч. Вальехо – отличный соперник, он выиграл в Мадриде четыре матча с квалификации. Наша игра была пятой, я сказал ему, что он провёл отличный турнир, и пожелал ему удачи в оставшейся части сезона. Он хороший парень, но сегодня я показал прекрасный теннис с самого начала первого сета, поэтому очень доволен своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча, — сказал Коболли в интервью «Больше!».

