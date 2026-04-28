Коболли оценил свой матч с Вальехо за выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
13-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли дал оценку своему матчу с парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо, занимающим в мировом рейтинге 96-е место, в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 21:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Флавио Коболли
– Поздравляю, матч был просто огонь. Со стороны казалось, что ты играл идеально.
– Да, мне тоже показалось, что сегодня сыграл очень хороший матч. Вальехо – отличный соперник, он выиграл в Мадриде четыре матча с квалификации. Наша игра была пятой, я сказал ему, что он провёл отличный турнир, и пожелал ему удачи в оставшейся части сезона. Он хороший парень, но сегодня я показал прекрасный теннис с самого начала первого сета, поэтому очень доволен своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча, — сказал Коболли в интервью «Больше!».
