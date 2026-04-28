«Я должен быть безупречен во всех деталях». Коболли — о предстоящем матче с Медведевым

13-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли, вышедший в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Даниилом Медведевым, поделился ожиданиями от матча с россиянином.

– Как бы ты описал свой уровень игры на грунте прямо сейчас? Два хороших турнира подряд просто так не бывает ведь?

– Да, конечно. Я работаю над этим. В Монте-Карло я был уверен, что мой уровень ещё где-то далеко, и за эти две недели я значительно улучшил игру. В первую очередь это стало результатом хорошей работы с командой. Рано делать выводы. Завтра у меня следующий матч, поэтому мне нужно отдохнуть и восстановиться, чтобы снова быть в строю.

– Медведев – сложный соперник. Какие у тебя ожидания?

– Надо играть так же, как сегодня. Я понимаю, что Медведев – сложный соперник, один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен во всех деталях.

Все мои мысли направлены на сложную игру. И мой уровень, безусловно, не такой, как два года назад. Я буду выкладываться на полную и максимально стараться в каждом розыгрыше, чтобы попытаться пройти в четвертьфинал.

– Считаешь ли ты, что именно на грунте против Даниила у тебя есть реальные шансы?

– Да, он немного другой соперник на грунте, чем на других покрытиях. Я просто знаю, что могу с ним играть. Знаю, что у меня всегда есть шанс, и я постараюсь им воспользоваться, – сказал Коболли в интервью «Больше!».