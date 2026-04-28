Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Янник Синнер — Кэмерон Норри, результат матча 28 апреля 2026, счет 2:0, 1/8 финала турнира в Мадриде

Янник Синнер стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Мадриде
Теннисист из Италии первая ракетка мира Янник Синнер обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (23-я строчка рейтинга) в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Счёт — 6:2, 7:5. Встреча длилась 1 час 25 минут.

Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 12:15 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		7
2 		5
         
Итальянский теннисист выполнил восемь подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных и допустил одну двойную ошибку. Британец допустил четыре двойные ошибки, выполнил пять эйсов и смог реализовать один брейк-пойнт.

В четвертьфинале Янник Синнер сыграет с победителем матча между Витом Копривой (Чехия) и Рафаэлем Ходаром (Испания).

