Янник Синнер стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Мадриде
Теннисист из Италии первая ракетка мира Янник Синнер обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (23-я строчка рейтинга) в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Счёт — 6:2, 7:5. Встреча длилась 1 час 25 минут.
Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 12:15 МСК
Итальянский теннисист выполнил восемь подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных и допустил одну двойную ошибку. Британец допустил четыре двойные ошибки, выполнил пять эйсов и смог реализовать один брейк-пойнт.
В четвертьфинале Янник Синнер сыграет с победителем матча между Витом Копривой (Чехия) и Рафаэлем Ходаром (Испания).
