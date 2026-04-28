Потапова — о матче с Рыбакиной: едва не переломала все пальцы, у меня шла кровь
Поделиться
Австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время первого сета в матче 1/8 финала турнира в Мадриде. Она играла со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной и обыграла представительницу Казахстана со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Я едва не переломала себе все пальцы, у меня шла кровь из колена. Но в такие моменты всё происходит на рефлексах. Ты не думаешь о том, что делаешь, а просто делаешь. Тело само реагирует, а мозг полностью отключается. Хорошо, что у меня не было времени слишком много об этом размышлять — я просто сделала это», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.
В четвертьфинале грунтовых соревнований Анастасия Потапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
13:41
-
13:36
-
12:38
-
12:21
-
11:56
-
11:42
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:11
-
08:30
-
08:17
-
08:01
-
07:40
-
03:42
-
03:12
-
02:19
-
02:13
-
02:10
-
01:54
-
01:52
-
01:49
-
01:42
-
01:33
-
01:27
-
01:22
-
01:07