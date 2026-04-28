Потапова — о матче с Рыбакиной: едва не переломала все пальцы, у меня шла кровь

Австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время первого сета в матче 1/8 финала турнира в Мадриде. Она играла со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной и обыграла представительницу Казахстана со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

«Я едва не переломала себе все пальцы, у меня шла кровь из колена. Но в такие моменты всё происходит на рефлексах. Ты не думаешь о том, что делаешь, а просто делаешь. Тело само реагирует, а мозг полностью отключается. Хорошо, что у меня не было времени слишком много об этом размышлять — я просто сделала это», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

В четвертьфинале грунтовых соревнований Анастасия Потапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.