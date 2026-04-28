Ига Швёнтек вернётся на третью строчку рейтинга WTA благодаря поражению Гауфф в Мадриде
Нынешняя четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек займёт третью строчку рейтинга WTA после его еженедельного обновления 4 мая в связи с поражением американки Кори Гауфф в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде.
Гауфф, на данный момент занимающая третье место в мировом рейтинге, проиграла 13-й ракетке мира Линде Носковой (4:6, 6:1, 6:7 (5:7)).
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 17:05 МСК
Линда Носкова
2 : 1
Кори Гауфф
Швёнтек ранее также выбыла с турнира, уступив в третьем круге американке Энн Ли из-за своего вынужденного снятия с матча. Согласно одному из источников, причиной стало общее недомогание, которое было вызвано некачественной пищей на соревнованиях. Несколько других теннисистов также были вынуждены внезапно завершать выступления на турнире.
Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Ига Швёнтек
1 : 2
Энн Ли
