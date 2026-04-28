Ига Швёнтек вернётся на третью строчку рейтинга WTA благодаря поражению Гауфф в Мадриде

Нынешняя четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек займёт третью строчку рейтинга WTA после его еженедельного обновления 4 мая в связи с поражением американки Кори Гауфф в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде.

Гауфф, на данный момент занимающая третье место в мировом рейтинге, проиграла 13-й ракетке мира Линде Носковой (4:6, 6:1, 6:7 (5:7)).

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 17:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 7
4 		6 6 5
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Швёнтек ранее также выбыла с турнира, уступив в третьем круге американке Энн Ли из-за своего вынужденного снятия с матча. Согласно одному из источников, причиной стало общее недомогание, которое было вызвано некачественной пищей на соревнованиях. Несколько других теннисистов также были вынуждены внезапно завершать выступления на турнире.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		2 3
         
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли
Сетка "тысячника" в Мадриде
Несколько топ-игроков в Мадриде снялись из-за болезни. В чём причина — креветки или вирус?
Несколько топ-игроков в Мадриде снялись из-за болезни. В чём причина — креветки или вирус?
