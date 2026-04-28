Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Янник Синнер прокомментировал победу над Кэмероном Норри в 1/8 финала Мадрида

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер высказался о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Со счётом 6:2, 7:5 он обыграл Кэмерона Норри (Великобритания).

Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 12:15 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
«Это был тяжёлый матч. Мы много тренировались вместе, особенно в этом году, так что очень хорошо знаем игру друг друга. Но я доволен тем, как сегодня сыграл. Постарался действовать чуть агрессивнее, и это сработало. Он очень серьёзный соперник, поэтому я рад пройти дальше в двух сетах. Продолжаем двигаться вперёд», — сказал Синнер в интервью на корте.

В четвертьфинале Янник Синнер сыграет с победителем матча между Витом Копривой (Чехия) и Рафаэлем Ходаром (Испания).

