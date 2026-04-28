Синнер пообещал, что в 2027 году даст интервью на испанском языке

Синнер пообещал, что в 2027 году даст интервью на испанском языке
Янник Синнер
Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер пообещал, что в 2027 году на «Мастерсе» в Мадриде даст интервью на испанском языке. Он говорил это и в 2025 году, однако не смог во время интервью на корте изъясниться. Он перешёл на английский, но после этого интервьюер предложила заключить пари. Теннисист ответил согласием.

Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 12:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Синнер. Да, ребята, мне придётся говорить на английском, извините. Я сказал в прошлом году: «Через год сможем поговорить по-испански». Я пытался…

Интервьюер. Поскольку для тебя важно говорить на испанском, предлагаю челлендж: в следующем году — интервью уже на испанском (Синнер в этот момент пожал руку интервьюера.) Большое спасибо, Янник.

Сегодня, 28 апреля, Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде, обыграв Кэмерона Норри из Великобритании (6:2, 7:5).

