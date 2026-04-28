Синнер пообещал, что в 2027 году даст интервью на испанском языке

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер пообещал, что в 2027 году на «Мастерсе» в Мадриде даст интервью на испанском языке. Он говорил это и в 2025 году, однако не смог во время интервью на корте изъясниться. Он перешёл на английский, но после этого интервьюер предложила заключить пари. Теннисист ответил согласием.

Синнер. Да, ребята, мне придётся говорить на английском, извините. Я сказал в прошлом году: «Через год сможем поговорить по-испански». Я пытался…

Интервьюер. Поскольку для тебя важно говорить на испанском, предлагаю челлендж: в следующем году — интервью уже на испанском (Синнер в этот момент пожал руку интервьюера.) Большое спасибо, Янник.

Сегодня, 28 апреля, Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде, обыграв Кэмерона Норри из Великобритании (6:2, 7:5).