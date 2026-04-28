Главная Теннис Новости

«Он давит на себя из-за рейтинга». Отец Циципаса рассказал, о чём думает его сын

Стефанос Циципас
Комментарии

Апостолос Циципас, тренер и отец Стефаноса, высказался о психологическом давлении, которое испытывает его сын. Циципас-старший отметил, что 80-я ракетка мира не должен думать о том, что скажут про него люди.

В комментарии, который приводит L'Équipe, отец и тренер теннисиста Апостолос Циципас рассказал о нынешнем психологическом состоянии сына, а также о том, какие советы даёт ему, чтобы тот не сбился с пути.

«Он сильно давит на себя из-за своего рейтинга, но сейчас гораздо лучше понимает, чего хочет. Он принимает вещи такими, какие они есть, и работает над тем, чтобы их улучшить. Стефанос стал психологически устойчивее, больше сосредоточен на себе. Как и все игроки, он слышит комментарии, видит, что пишут в социальных сетях, но нельзя проживать свою жизнь, опираясь на мнение других. Нужно жить, исходя из собственных качеств и собственных идей. Такова моя философия: не живи в маске, которую на тебя пытаются надеть окружающие. Будь собой, делай так, как считаешь нужным», — приводит слова Циципаса-старшего We love tennis cо ссылкой на L'Équipe.

