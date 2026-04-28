Зигемунд/Звонарёва вышли в полуфинал парного «тысячника» в Мадриде

Дуэт немецкой теннисистки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвой вышел в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде после победы над парой спортсменок из Индонезии Алдилой Сутджиади и Джаниче Чен. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 1:0 (10:8).

По ходу встречи Зигемунд/Звонарёва сделали один эйс, дважды ошиблись на подаче и сумели реализовать 3 брейк-пойнта из 15. Сутджиади/Чен подали навылет четыре раза, допустили три двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10.

Далее дуэт Зигемунд и Звонарёвой сыграет с победительницами матча между Миррой Андреевой/Дианой Шнайдер и Эллен Перес/Деми Схурс.