Зигемунд/Звонарёва вышли в полуфинал парного «тысячника» в Мадриде
Дуэт немецкой теннисистки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвой вышел в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде после победы над парой спортсменок из Индонезии Алдилой Сутджиади и Джаниче Чен. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 1:0 (10:8).
Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 12:10 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|1 10
|
|5
|0 8
Алдила Сутджиади
Джаниче Чен
А. Сутджиади Д. Чен
По ходу встречи Зигемунд/Звонарёва сделали один эйс, дважды ошиблись на подаче и сумели реализовать 3 брейк-пойнта из 15. Сутджиади/Чен подали навылет четыре раза, допустили три двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10.
Далее дуэт Зигемунд и Звонарёвой сыграет с победительницами матча между Миррой Андреевой/Дианой Шнайдер и Эллен Перес/Деми Схурс.
Материалы по теме
