Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва — Алдила Сутджиади/Джаниче Чен, результат матча 28 апреля, счёт 2:1, 1/4 финала; WTA 1000 Мадрид

Зигемунд/Звонарёва вышли в полуфинал парного «тысячника» в Мадриде
Дуэт немецкой теннисистки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвой вышел в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде после победы над парой спортсменок из Индонезии Алдилой Сутджиади и Джаниче Чен. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 1:0 (10:8).

Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 12:10 МСК
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 1 10
7 		5 0 8
         
Алдила Сутджиади
Индонезия
Алдила Сутджиади
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
А. Сутджиади Д. Чен

По ходу встречи Зигемунд/Звонарёва сделали один эйс, дважды ошиблись на подаче и сумели реализовать 3 брейк-пойнта из 15. Сутджиади/Чен подали навылет четыре раза, допустили три двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10.

Далее дуэт Зигемунд и Звонарёвой сыграет с победительницами матча между Миррой Андреевой/Дианой Шнайдер и Эллен Перес/Деми Схурс.

Сетка "тысячника" в Мадриде (парный разряд)
«В одиночке могу неплохо отыграть один матч». Откровенный разговор с Верой Звонарёвой
