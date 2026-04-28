Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Янник Синнер раскритиковал организаторов турнира в Мадриде из-за поздних матчей

Первая ракетка мира Янник Синнер выразил недовольство поздним проведением матчей на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он отметил, что его возможный соперник по 1/4 финала Рафаэль Ходар ранее закончил играть в 1:30 ночи по местному времени.

«Мне кажется, нам нужно кое-что изменить в расписании. Матчи заканчиваются очень поздно, даже несмотря на выходной между ними. Завершать встречу в 1:30 ночи — всё равно слишком поздно. После матча нужно поесть, пройти восстановительные процедуры, а значит, ложишься ещё позже. Нам приходится подстраивать под это тело и голову.

Не помню, когда в последний раз играл в 11 утра, но для меня время не имеет значения — я просто стараюсь показать свой лучший теннис. Был вопрос, кто сыграет в 16:00 — я или Ходар. И я считаю, что правильно, чтобы это время отдали ему, потому что накануне он закончил очень поздно», — приводит слова Синнера Tennis Channel.

