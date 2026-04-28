Иржи Легечка — Лоренцо Музетти, результат матча 28 апреля 2026, счет 2:0, 1/8 финала турнира в Мадриде

Иржи Легечка обыграл Лоренцо Музетти и вышел в 1/4 финала Мадрида
Иржи Легечка
Чешский теннисист 14-я ракетка мира Иржи Легечка оказался сильнее девятого номера рейтинга АТР итальянца Лоренцо Музетти. Он обыграл его в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) со счётом 6:3, 6:3.

Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 14:00 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продолжался 1 час 14 минут. Легечка выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Музетти также не допустил ни одной двойной ошибки, выполнил два эйса и не смог реализовать четыре брейк-пойнта.

В четвертьфинале Иржи Легечка сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом, который ранее оказался сильнее Томаса Мартина Этчеверри.

