Иржи Легечка обыграл Лоренцо Музетти и вышел в 1/4 финала Мадрида

Чешский теннисист 14-я ракетка мира Иржи Легечка оказался сильнее девятого номера рейтинга АТР итальянца Лоренцо Музетти. Он обыграл его в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Легечка выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Музетти также не допустил ни одной двойной ошибки, выполнил два эйса и не смог реализовать четыре брейк-пойнта.

В четвертьфинале Иржи Легечка сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом, который ранее оказался сильнее Томаса Мартина Этчеверри.