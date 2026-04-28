Фернандес — Андреева: россиянка выиграла тай-брейк в первом сете четвертьфинала в Мадриде

Сегодня, 28 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжается турнир категории WTA-1000. В рамках четвертьфинальных матчей играют восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая в мировом рейтинге 25-е место.

Первый сет дошёл до тай-брейка, который Мирра выиграла. Стартовая партия завершилась со счётом 7:6 (7:1) и заняла у спортсменок 1 час 11 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Фернандес и Андреевой.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Мирра в Мадриде-2023 одержала свою первую победу в карьере на уровне турниров WTA именно над Лейлой, обыграв её в двух сетах (6:3, 6:4). В том же году канадка взяла реванш на харде в четвертьфинале Гонконга — 3:6, 6:1, 6:3.