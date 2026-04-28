Медведев — Коболли: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 28 апреля, в Мадриде продолжился турнир серии «Мастерс». В матче 1/8 финала на корте имени Аранчи Санчес-Викарио сойдутся российский теннисист 10-я ракетка мира Даниил Медведев и представитель Италии Флавио Коболли (13-я позиция в рейтинге).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Даниил Медведев — Флавио Коболли. Начало матча — не ранее 21:30 мск.

Россиянин и итальянец проведут третью встречу под эгидой АТР. Два предыдущих матча остались за Даниилом Медведевым. Он был сильнее своего визави на US Open — 2024 (третий круг, 6:3, 6:4, 6:3) и на турнире в Пекине-2024 (четвертьфинал, 6:2, 6:4).