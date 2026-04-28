Роман Сафиуллин и Григор Димитров сыграют в квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 28 апреля, стали известны участники квалификационной стадии «Ролан Гаррос» — 2026. Единственным её участником из России стал Роман Сафиуллин. Вместе с ним в заявке оказался болгарский теннисист, бывшая третья ракетка мира Григор Димитров.

За место в основной сетке поспорят Маттео Арнальди (Италия), Тристан Скулкейт (Австралия), Николоз Басилашвили (Грузия), Николай Будков Кьер (Норвегия), Нишеш Басаваредди (США) и другие. Среди запасных несколько россиян: Иван Гахов, Илья Симакин и Андрей Чепелев.

Действующим победителем турнира в Париже является Карлос Алькарас, который ранее снялся с соревнований из-за травмы запястья.

