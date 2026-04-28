Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв канадку Лейлу Фернандес, занимающую в мировом рейтинге 25-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

По ходу матча Фернандес не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 15. Андреева подала навылет один раз, столько же — ошиблась на подаче и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

В полуфинале соперницей Мирры станет победительница матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист.