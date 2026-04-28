Лейла Фернандес — Мирра Андреева, результат матча 28 апреля 2026, счёт 0:2, 1/4 финала; WTA 1000 Мадрид

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв канадку Лейлу Фернандес, занимающую в мировом рейтинге 25-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 14:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3
7 7 		6
         
По ходу матча Фернандес не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 15. Андреева подала навылет один раз, столько же — ошиблась на подаче и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

В полуфинале соперницей Мирры станет победительница матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист.

