Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв канадку Лейлу Фернандес, занимающую в мировом рейтинге 25-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 14:10 МСК
По ходу матча Фернандес не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 15. Андреева подала навылет один раз, столько же — ошиблась на подаче и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 11.
В полуфинале соперницей Мирры станет победительница матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист.
Материалы по теме
- 28 апреля 2026
