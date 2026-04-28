Павлюченкова и ещё пять россиянок сыграют в квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 28 апреля, пресс-служба «Ролан Гаррос» — 2026 опубликовала список участниц квалификации в женском одиночном разряде. В него попали шесть россиянок: Анастасия Павлюченкова, Алина Корнеева, Алина Чараева, Полина Яценко, Анастасия Гасанова и Татьяна Прозорова.

Среди участниц также оказались Паула Бадоса (Испания), Эшлин Крюгер (США), Александра Саснович (Беларусь), Ребекка Шрамкова (Словакия), Полина Кудерметова (Узбекистан), Линда Фрухвиртова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия) и другие.

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в 2025 году одолела Арину Соболенко из Беларуси.