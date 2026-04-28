Мирра Андреева рассказала о значимости победы в 1/4 финала Мадрида накануне дня рождения

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в полуфинал «тысячника» в Мадриде после победы над канадкой Лейлой Фернандес, рассказала, почему победа в преддверии дня рождения является для неё особенной.
29 апреля Андреевой исполнится 19 лет.
– Завтра – ваш 19-й день рождения. Была ли дополнительная мотивация, чтобы отпраздновать его тут, в Мадриде?
– Да, каждый раз, когда я играю в Мадриде, моя главная цель – быть тут и отметить свой день. Для меня день рождения не был бы идеальным, если бы я сегодня проиграла. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Пыталась выложиться на полную, чтобы быть сегодня в хорошем настроении. Очень счастлива!
– Есть ли у вас какое-то пожелание, которым вы с нами можете поделиться, или это секрет?
– Не секрет. Недавно мне захотелось хорошую пару туфель на высоком каблуке. Может, возраст берёт своё, но я присматривалась к ним в разных магазинах. Нужно посоветоваться с семьёй, и потом посмотрим, – сказала Андреева в интервью на корте после матча.
