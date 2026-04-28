Мирра Андреева — вторая по молодости полуфиналистка Мадрида после Каролины Возняцки

Мирра Андреева — вторая по молодости полуфиналистка Мадрида после Каролины Возняцки
Мирра Андреева
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Таким образом россиянка стала второй самой молодой участницей полуфинала с момента основания данных соревнований. Моложе неё только была датчанка Каролина Возняцки (2009).

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 14:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3
7 7 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева-младшая за время матча подала навылет один раз, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале соперницей россиянки станет победительница матча между первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист.

Материалы по теме
Мирра Андреева высказалась по поводу собственной самокритичности
