Мирра Андреева — вторая по молодости полуфиналистка Мадрида после Каролины Возняцки

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Таким образом россиянка стала второй самой молодой участницей полуфинала с момента основания данных соревнований. Моложе неё только была датчанка Каролина Возняцки (2009).

Андреева-младшая за время матча подала навылет один раз, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале соперницей россиянки станет победительница матча между первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист.