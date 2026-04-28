Каспер Рууд обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в четвёртьфинал турнира в Мадриде
15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвёртом круге он одолел грека Стефаноса Циципаса (80-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 15:40 МСК
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|6 3
|
|7 7
|7 7
Встреча продолжалась 2 часа 57 минут. В её рамках Рууд восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 12 заработанных. На счету Циципаса шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Рууд поспорит с победителем встречи Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Блокс (Бельгия).
