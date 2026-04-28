«Этот турнир фантастический». Каспер Рууд — о выходе в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвёртом круге он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 15:40 МСК
Стефанос Циципас
Каспер Рууд
«Не уверен, в чём дело, но мне очень нравится проводить здесь время. Этот турнир фантастический. Некоторые из вас, возможно, знают, что я приезжал сюда в детстве посмотреть на турнир. Может, именно тогда всё и началось для меня в Мадриде», — сказал Рууд в интервью на корте.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Рууд поспорит с победителем встречи Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Блокс (Бельгия).
- 28 апреля 2026
-
19:43
-
19:34
-
19:06
-
18:39
-
18:30
-
16:34
-
16:22
-
16:18
-
15:59
-
15:51
-
15:23
-
15:17
-
14:50
-
14:50
-
14:38
-
13:59
-
13:53
-
13:51
-
13:41
-
13:36
-
12:38
-
12:21
-
11:56
-
11:42
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30