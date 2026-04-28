«Уже был на грани отправки домой». Рууд — о победе над Циципасом на «Мастерсе» в Мадриде

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о матче с греком Стефаносом Циципасом (80-й в рейтинге) в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Рууд победил со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

«Я уже был на грани отправки домой. Просто очень счастлив и горжусь тем, как я отыгрался. Первые два сета оказались очень близкими. В третьем сете я почувствовал, что начал действовать лучше», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Рууд поспорит с победителем встречи Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Блокс (Бельгия).