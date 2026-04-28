Арина Соболенко неожиданно проиграла в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В 1/4 финала она проиграла американке Хейли Баптист (32-я в рейтинге) со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).
Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Хейли Баптист
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Соболенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Баптист 12 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
В полуфинале соревнований Хейли Баптист сразится с российской теннисисткой Миррой Андреевой (восьмая в рейтинге).
