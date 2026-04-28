Арина Соболенко — Хейли Баптист: результат матча 28 апреля, счёт 1:2, 1/4 финала турнира в Мадриде

Арина Соболенко неожиданно проиграла в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В 1/4 финала она проиграла американке Хейли Баптист (32-я в рейтинге) со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 6
2 		6 7 8
         
Хейли Баптист
США
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Соболенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Баптист 12 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В полуфинале соревнований Хейли Баптист сразится с российской теннисисткой Миррой Андреевой (восьмая в рейтинге).

