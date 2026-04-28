Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас опубликовал пост после поражения от Каспера Рууда в Мадриде

80-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост после поражения в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он уступил норвежцу Касперу Рууду (15-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7).

Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 15:40 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 2 6 3
6 4 		7 7 7 7
         
«Это не погоня за успехом ради впечатления. Это погоня за ним, потому что ты отказываешься жить жизнью, которая кажется незавершённой», — написал Циципас в социальных сетях.

В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Рууд сразится с бельгийским теннисистом Александром Блоксом. Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он одолел британца Джека Дрейпера.

