Стефанос Циципас опубликовал пост после поражения от Каспера Рууда в Мадриде
80-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост после поражения в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он уступил норвежцу Касперу Рууду (15-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7).
Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 15:40 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|6 3
|
|7 7
|7 7
Каспер Рууд
К. Рууд
«Это не погоня за успехом ради впечатления. Это погоня за ним, потому что ты отказываешься жить жизнью, которая кажется незавершённой», — написал Циципас в социальных сетях.
В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Рууд сразится с бельгийским теннисистом Александром Блоксом. Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он одолел британца Джека Дрейпера.
