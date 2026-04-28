Стефанос Циципас опубликовал пост после поражения от Каспера Рууда в Мадриде

80-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост после поражения в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он уступил норвежцу Касперу Рууду (15-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7).

«Это не погоня за успехом ради впечатления. Это погоня за ним, потому что ты отказываешься жить жизнью, которая кажется незавершённой», — написал Циципас в социальных сетях.

В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Рууд сразится с бельгийским теннисистом Александром Блоксом. Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он одолел британца Джека Дрейпера.