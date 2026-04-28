Турнир WTA-1000, Мадрид: результаты матчей на 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. 1/4 финала. Результаты матчей на 28 апреля:

Лейла Фернандес (Канада, 24) — Мирра Андреева (Россия, 9) — 6:7 (1:7), 3:6;

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Хейли Баптист (США, 30) — 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).

Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Арина Соболенко является его действующей победительницей. Также в четвертьфинале сыграют Марта Костюк (Украина), Анастасия Потапова (Австрия), Линда Носкова и Каролина Плишкова (обе — Чехия).